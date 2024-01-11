В Крыму ожидается похолодание и ветер до 25 м/с: объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 12 января в Крыму ожидается снег и мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными. Кроме того, в регионе ожидаются отложения мокрого снега, гололед и гололедица. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 15−20 м/с. На ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января в Крыму похолодает до −16…-11 градусов. На ЮБК температура воздуха составит −10…-8 градусов.