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В Крыму ожидается похолодание и ветер до 25 м/с: объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 января.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на пятницу и субботу, 12 и 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, 12 января в Крыму ожидается снег и мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными. Кроме того, в регионе ожидаются отложения мокрого снега, гололед и гололедица. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 15−20 м/с. На ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января в Крыму похолодает до −16…-11 градусов. На ЮБК температура воздуха составит −10…-8 градусов.