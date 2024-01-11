Кроме того, по информации контрольного органа, для учреждения было «закуплено медицинское оборудование, которое в настоящее время не используется по назначению». В связи с этим Управление капитального строительства Самарской области получило представление региональной счетной палаты. Материалы переданы в Минздрав и прокуратуру Самарской области. Наталья Николаева.