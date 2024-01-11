Управление капитального строительства Самарской области уличено в нарушениях при использовании средств бюджета на стройку корпуса для региональной детской инфекционной больницы. Речь идет об объекте на ул. Шверника, № 1, в Самаре.
Об этом сообщает областная Счетная палата. Аудиторы проверили использование средств региональной казны за 2021−2023 год на эти цели и обнаружили, что подрядчик выполнил работы некачественно.
Кроме того, по информации контрольного органа, для учреждения было «закуплено медицинское оборудование, которое в настоящее время не используется по назначению». В связи с этим Управление капитального строительства Самарской области получило представление региональной счетной палаты. Материалы переданы в Минздрав и прокуратуру Самарской области. Наталья Николаева.