Выяснилось, нужно ли воронежцам срочно менять водительские права

Воронежцам, срок действия чьих водительских прав заканчивается в 2024 и 2025 годах, можно их не менять. Действие документов продлевается на три года. Об этом рассказали в telegram-канале портала государственных услуг РФ в четверг, 11 января.
Водительские права будут продлены автоматически. За продлением также не нужно обращаться в ГИБДД.
Постановление об автопродлении действует с апреля 2022-го. Но раньше порядок распространялся на удостоверения, которые должны были перестать действовать с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023-го. Теперь правительство РФ изменило этот период. Ознакомиться с постановлением от 23 декабря 2023-го можно по ссылке.
Несмотря на автопродление, заменить права придется, если:
- изменились личные данные, например фамилия;
- на удостоверении есть повреждения, которые мешают идентифицировать личность водителя;
- водитель потерял права или их украли;
- права оформлены на основании поддельных или просроченных документов;
- появились медицинские показания, которые ограничивают возможность управления автомобилем.
В декабре 2023-го официальный представитель МВД Ирина Волк отмечала, что продление удостоверений затронет как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.