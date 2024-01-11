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Выяснилось, нужно ли воронежцам срочно менять водительские права

Действие документов, срок которых истекает, автоматически продлили.

Воронежцам, срок действия чьих водительских прав заканчивается в 2024 и 2025 годах, можно их не менять. Действие документов продлевается на три года. Об этом рассказали в telegram-канале портала государственных услуг РФ в четверг, 11 января.

Водительские права будут продлены автоматически. За продлением также не нужно обращаться в ГИБДД.

Постановление об автопродлении действует с апреля 2022-го. Но раньше порядок распространялся на удостоверения, которые должны были перестать действовать с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023-го. Теперь правительство РФ изменило этот период. Ознакомиться с постановлением от 23 декабря 2023-го можно по ссылке.

Несмотря на автопродление, заменить права придется, если:

  • изменились личные данные, например фамилия;
  • на удостоверении есть повреждения, которые мешают идентифицировать личность водителя;
  • водитель потерял права или их украли;
  • права оформлены на основании поддельных или просроченных документов;
  • появились медицинские показания, которые ограничивают возможность управления автомобилем.

В декабре 2023-го официальный представитель МВД Ирина Волк отмечала, что продление удостоверений затронет как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

ГИБДД