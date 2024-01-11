Выяснилось, нужно ли воронежцам срочно менять водительские права

Постановление об автопродлении действует с апреля 2022-го. Но раньше порядок распространялся на удостоверения, которые должны были перестать действовать с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023-го. Теперь правительство РФ изменило этот период. Ознакомиться с постановлением от 23 декабря 2023-го можно по ссылке.