Жители четырех районов Екатеринбурга пожаловались на остывшие в мороз батареи

«Перебои с отоплением всю зиму, а с утра [11 января] и вовсе отключили — в ТСЖ сказали, что случилась авария на теплопункте. Забит грязевик, его надо почистить. Температуру подняли немного, но в 17:30 будет отключение, разберут фильтр, так как там большая потеря по давлению. Вот так у нас относятся к отоплению в — 27 градусов», — негодует читательница. В компании «ИнЭкспо», которая обслуживает дома, подтвердили наличие проблемы и сказали, что держат ситуацию на контроле. «Оборудование старое, регулировать его можно только вручную, чем и занимается управляющая компания “Сити-Сервис” по госконтракту. Ситуацию на контроле держат и в компании “Т Плюс”, ее сотрудники придут сегодня на прочистку грязевиков», — рассказали представители «ИнЭкспо». Также жалобы журналистам поступали со следующих адресов: