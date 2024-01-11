Главные новости к вечеру 11 января

Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Художественный руководитель Малого театра умер в возрасте 88 лет.
ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе
Задержание проводилось в рамках исполнения судебного решения.
Белый дом поддержал законопроект о конфискации активов РФ
Согласно записке Совета нацбезопасности, тот поддерживает конфискацию российских активов для направления Украине.
Пермский чиновник выбросил шапку с флагом Норвегии после жалобы
Глава аппарата администрации Перми публично выразил сожаление о своей неосмотрительности.
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Это редкое погодное явление обусловлено тем, что через Москву проходит холодный фронт, который отделяет теплый воздух.
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Умер народный артист СССР Юрий Соломин