Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра умер в возрасте 88 лет.



ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе

Задержание проводилось в рамках исполнения судебного решения.



Белый дом поддержал законопроект о конфискации активов РФ

Согласно записке Совета нацбезопасности, тот поддерживает конфискацию российских активов для направления Украине.



Пермский чиновник выбросил шапку с флагом Норвегии после жалобы

Глава аппарата администрации Перми публично выразил сожаление о своей неосмотрительности.



Вильфанд рассказал о зимней грозе в Москве

Это редкое погодное явление обусловлено тем, что через Москву проходит холодный фронт, который отделяет теплый воздух.