Как выбрать безопасную баню и сауну?

При посещении бани или сауны с бассейном обращайте внимание на сильный и резкий запах хлора. Если он есть, вода гиперхлорирована, что для человека может обернуться не только аллергическими реакциями, но и отравлением. В таких случаях общественными купелями или бассейнами в саунах и банях лучше не пользоваться.