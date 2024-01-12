Как выбрать безопасную баню и сауну?

Рекомендации, на что нужно обратить внимание, если планируешь посещение бани или сауны.
Зимой популярность бань и саун возрастает, и мы часто не задумываемся, насколько места подобного отдыха вообще безопасны. На что обратить внимание, если решили попариться и погреться не у себя дома?
Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях или встроенных помещениях общественных зданий. На входе должна быть вывеска с указанием названия, юридического и фактического адреса и режима работы.
Сотрудники должны представить прейскурант на оказываемые услуги, также в доступе должна быть информация для потребителей: копия свидетельства о государственной регистрации, книга жалоб и предложений, официальные издания санитарных правил и законов, касающиеся деятельности бани.
Работники бани должны работать в чистой спецодежде.
Здания бань, саун должны иметь горячее и холодное водоснабжение, канализацию, отопление и вентиляцию.
Помещения бани должны соответствовать гигиеническому принципу поточности, предусматривающему определённую схему: гардероб, раздевальную, мыльную, парильную. Санузлы размещаются при раздевальных.
В бане или сауне нельзя использовать мебель, обтянутую тканью. Мебель обязательно мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами. Определённые требования к материалу есть и к отделке помещений бань, ванной и тазов.
В помещениях, где бывают посетители, не должен находиться уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства, не должен складироваться мусор, а также не должно быть насекомых и грызунов.
На протяжении рабочего дня в помещениях бани нужно мыть полы, скамьи в раздевалках.
В банях допускается размещать помещения для маникюра и педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг, прачечные и бассейны.
При посещении бани или сауны с бассейном обращайте внимание на сильный и резкий запах хлора. Если он есть, вода гиперхлорирована, что для человека может обернуться не только аллергическими реакциями, но и отравлением. В таких случаях общественными купелями или бассейнами в саунах и банях лучше не пользоваться.
С жалобами на бани и сауны можно обратиться в управление Роспотребнадзора (отправить письмо по почте, заполнить электронную форму обращения граждан на сайте). За консультациями и правовой помощью в подготовке претензий и исков кузбассовцы могут обращаться в Консультационные центры и пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
Источник: Роспотребнадзор Кузбасса.