Жители Иркутской области предпочитают покупать вторичное жилье

В целом в 2023 году в регионе зарегистрировали свыше 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Причем основная доля «долевки» традиционно выпала на Иркутск (87%) и Иркутский район (7%). Вместе с тем на вторичном рынке зарегистрировали 63 тысячи прав на жилье. Из них более 14 тысяч прав (или 23%) — в Иркутске.