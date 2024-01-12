МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды в Приангарье

Подразделения ГУ МЧС России по Иркутской области перевели в режим повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия до 15 января из-за прогнозируемой непогоды. Метели и сильный ветер ожидаются в ряде районов Приангарья 12 и 13 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.