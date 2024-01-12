МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды в Приангарье

Подразделения ГУ МЧС России по Иркутской области перевели в режим повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия до 15 января из-за прогнозируемой непогоды. Метели и сильный ветер ожидаются в ряде районов Приангарья 12 и 13 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в ведомстве уточнили планы действий, руководящий состав в пожарно-спасательных гарнизонах будет находиться на круглосуточном дежурстве, органы исполнительной власти и местного самоуправления, единые дежурные диспетчерские службы оповестили о неблагоприятном метеопрогнозе. В районах, где ожидается усиление ветра, сформировали оперативные группы для оказания помощи водителям на автодорогах.
13 января на Байкале ожидается снег. Ветер западный, северо-западный ночью и утром 10−15 м/с, порывы 20−25 м/с, по югу и средней части местами порывы 28−33 м/с, днем 7−12 м/с, местами возможны порывы 15−20 м/с.
Жителям и гостям региона рекомендуют уточнять прогноз погоды при планировании дальних поездок и туристических походов. В случае ЧС нужно обращаться на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России «101».