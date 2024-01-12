В Новосибирске после коммунальной аварии улицу Плахотного закрыли до 23 января

12 января мэрия Новосибирска сообщила о закрытии проезжей части на улице Плахотного. Движение транспорта решено ограничить из-за ремонта на теплотрассе.
Дорога будет перекрыта в районе дома № 107. Ограничения будет действовать 11 дней — по 23 января. Работы будет проводить компания «НТСК». Водителей призывают быть внимательными и руководствоваться знаками информационными щитами.
Напомним, 11 январе в левобережной части Новосибирска произошла крупная коммунальная авария, порыв произошел на 50-летней теплотрассе. Последствия аварии еще до конца не устранены — люди продолжают мерзнуть в своих квартирах.