В Красноярске накрыли лабораторию бутлегеров

Подпольную лабораторию красноярцы открыли в одном из гаражных боксов в Зеленой Роще. Они закупили воду, спирт, тару, пробки, поставили три бака объемом до 500 литров и стали гнать водку.
«Изготовлением сомнительного горячительного подельники занимались вплоть по декабрь того же года, пока на их след не вышли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
Часть своего незаконного товара они успели продать в несколько магазинов в Красноярске и Емельяновском районе. Полицейские нашли и задержали бутлегеров. В лаборатории у самогонщиков нашли 498 литров контрафактной водки и 480 литров спирта.
На друзей самогонщиков завели уголовные дела за незаконное производство и продажу контрафактного алкоголя.