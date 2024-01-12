В Красноярске накрыли лабораторию бутлегеров

«Изготовлением сомнительного горячительного подельники занимались вплоть по декабрь того же года, пока на их след не вышли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.