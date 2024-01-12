В Приморье массово проверяют мигрантов: двадцать нелегалов жили на стройке во Владивостоке

Сразу два десятка нелегальных мигрантов обнаружили приморские полицейские на одной из строек Владивостока. Их дальнейшую судьбу решит суд, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Рейд по стройке в Первомайском районе Владивостока полицейские провели вместе с сотрудниками Росгвардии. Здесь они задержали 66 рабочих-иностранцев, проживавших в вагончиках прямо на территории стройплощадки.
В отделе иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального УМВД полицейские выяснили, что сразу 20 человек из числа задержанных нарушили правила пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории России.
На них составили административные протоколы по статьям 18.10 КоАП РФ и 18.8 КоАП РФ и передали материалы в суд, который должен решить вопрос о выдворении нелегалов с территории нашей страны.
Полицейские продолжат рейды по выявлению незаконных мигрантов на территории края.
«О фактах нарушения законодательства, организации каналов нелегальной миграции, создания “резиновых квартир” приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел. По каждому сообщению сотрудники полиции примут меры реагирования, а правонарушителей привлекут к установленной российским законодательством ответственности», — сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.
Не все мигранты занимаются на территории края легальной работой. Недавно «Комсомолка» писала о задержании группы мигрантов с большой партией наркотиков.