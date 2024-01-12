Жителям Волгоградской области напомнили об особенностях питания детей зимой

Это поможет укрепить иммунитет и сохранить здоровье ребенка.
Для зимнего сезона характерны короткий световой день, недостаточное количество солнечного света, дефицит витаминов и активизация вирусных инфекций. Чтобы уберечь детский организм от проблем, в холодное время года в их рацион нужно добавить продукты, богатые белками, животными жирами, сложными углеводами, минералами и другими полезными веществами.
Среди источников белка для ребенка специалисты регуправления Роспотребнадзора выделяют блюда из мяса, птицы и рыбы, которые стоит готовить щадящим способом, это варка, тушение, запекание или на «пару». Также нельзя забывать про яйца, молоко, бобовые.
Не стоит недооценивать в зиму пользу кисломолочных продуктов. Помимо необходимых минералов и витаминов, они богаты пробиотиками, укрепляющими иммунитет.
Для получения сложных углеводов нужно употреблять кашу из различных круп. При этом следует стараться не повторять блюда в течение недели. А готовить их лучше на медленном огне, а также в мультиварке или в духовке — это поможет сохранить максимум витаминов.
Важную роль в сохранении здоровья зимой играют овощи, фрукты и ягоды. Их можно тушить, запекать или использовать в салатах. Чернослив, курагу, изюм рекомендуется добавлять в каши и творог. А из сухофруктов нужно готовить компот.
Наконец, зимой следует отдавать предпочтение теплой пище, а для поддержания энергии ребенка важно обеспечить многоразовый прием пищи.