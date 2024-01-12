«Люблю сильно!»:сестра о космонавте, который полетит на корабле Илона Маска

Сестра мысковского космонавта Александра Гребёнкина рассказала «АиФ в Кузбассе» о детстве брата и призналась, что хоть брат и сестра дрались, как все дети, но очень любили друг друга. Космонавт Роскосмоса в феврале на полгода отправится на МКС в составе восьмого экипажа Crew-8 на корабле Илона Маска.
«Саша всегда был увлечённым, разносторонне развитым. Ботаника, физика, химия, математика, микробиология… В детстве очень увлекался радио, и его на улицу порой не дозовёшься — будет сидеть, паять, изучать… Когда я училась в 7-ом классе, а Саша в 5-ом, он мне помогал делать физику, хотя у него её ещё не было», — вспоминает Светлана.
Ещё школьником Александр сделал телескоп и показывал близким звёздное небо на горе в Темиртау (там раньше была заброшенная обсерватория). А ещё будущий космонавт делал деревянные самолёты — сначала крестиком, потом его модели стали получаться всё лучше. Родственники сначала не верили, что подросток действительно может стать космонавтом.
Александр Гребёнкин покинул Мыски в 16 лет — сначала он отучился в Иркутске в ИВВАИУ, потом переехал жить в лётный городок Москвы. Однако несмотря на далёкие расстояния и плотный график, кузбассовец регулярно прилетает на Родину и навещает близких.