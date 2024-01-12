«Дело не во мне»: Лолита об отмене своего концерта в Омске

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило 2 года ковида без работы», — отреагировала Лолита.