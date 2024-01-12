«Дело не во мне»: Лолита об отмене своего концерта в Омске

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило 2 года ковида без работы», — отреагировала Лолита.
Она призналась, что на тот момент еще не знала о принятом решении по поводу выступления.
«Я привыкла, и это предсказуемо. Я поклонница философского течения “стоицизм”, которое учит держать удар», — подытожила исполнительница.
Отказу в площадке предшествовало открытое письмо от имени Совета атаманов казачьего народа. В четверг, 11 января 2024 года, казаки распространили письмо к руководству омского Минкультуры с требованием отмены мероприятия, запланированного на конец марта 2024 года в Концертном зале.
«Нам непонятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой “рекламировать” данные персонажи на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья и нашими соседями — Тюменской областью», — в частности, указано в нем.
На следующий день в региональном Минкульте официально заявили, что мероприятие в Концертном зале 27 марта не состоится.