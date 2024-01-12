Главные новости недели

США и Британия начали военную операцию в Йемене против хуситов

США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене. Удары были нанесены в ответ на обстрелы хуситами кораблей, которые идут через Красное море.



Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра умер в возрасте 88 лет.



Путин объяснил рост цен на куриные яйца в России

В стране выросли цены на куриные яйца, так как россияне стали их больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.



Москва столкнулась с метелью и зимней грозой

Это редкое погодное явление обусловлено тем, что через Москву проходит холодный фронт, который отделяет теплый воздух.



Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой

В перечне долгосрочных преобладают природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов.



Климовский патронный завод национализируют после ЧП с отоплением

На территории завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в городе Климовска без отопления остались жители 173 многоквартирных домов.



Лунная миссия американского модуля Peregrine провалилась

Модуль Peregrine компании United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) не сможет выполнить свою миссию и совершить мягкую посадку на Луне из-за неполадок с двигателем.