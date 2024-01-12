Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных

В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января на полуострове ожидаются снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до −11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до −8…-10.