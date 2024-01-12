Московские морозы, северный ветер и снегопад: погода в Крыму на выходных

По его словам, погоду на полуострове определяет мощный холодный атмосферный фронт, который пересекает Крымский полуостров. Он принесет скоротечные и очень мощные снегопады с ухудшением видимости, а также промозглый северный ветер 5−10 м/с, с порывами до 13−18 м/с.
«В ночь на субботу в большинстве районов Крыма осадки прекратятся, чуть распогодится, облака поредеют, но мороз продолжит крепчать. Это будут уже настоящие московские морозы: −11…-13 градусов в Симферополе и от −8 до −13 по Крыму», — сообщил Тишковец.
Днем в субботу местами пройдет небольшой снег, температура воздуха на полуострове составит от −1 до −6 градусов.
«В воскресенье произойдет некоторое смягчение холодов за счет теплой фронтальной системы, связанной с атлантическим циклоном, местами будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью составит −5…-7 градусов в Симферополе и от −3 до −8 по Крыму. В дневные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки», — добавил специалист.
В МЧС Крыма ранее объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января на полуострове ожидаются снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, а также отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до −11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до −8…-10.
Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.