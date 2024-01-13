Могут превратить сад в джунгли и уничтожить экосистему: в Самаре выпустили Черную книгу растений

Чужеземные растения и животные обрекают на медленную, но неминуемую гибель местные виды. Эту экологическую катастрофу человек спровоцировал собственными руками, причем в некоторых случая намеренно. Многочисленные чужеродные виды в большинстве своем появились в Среднем Поволжье в XX веке. До 1902 года было известно 155 видов, а после этой даты — почти 500 видов. Из 490 видов чужеродных растений, отмеченных для Среднего Поволжья, к инвазионным и потенциально инвазионным относится 64 вида. Теперь человеку же придется устранять последствия своих ошибок.