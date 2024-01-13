Могут превратить сад в джунгли и уничтожить экосистему: в Самаре выпустили Черную книгу растений

Под конец 2023 года в свет вышла книга, написанная сотрудниками ИЭВБ РАН и посвященная анализу влияния завезенных извне в Самарскую область растений на состояние экосистемы региона.
Пришельцы, способные вызвать ожог или превратить сад в джунгли.
Ученые обращают внимание на то, что чужеродные растения способны принести вред куда больший, чем, например, загрязнение окружающей среды. В мире известны случаи, когда завезенные растения меняли весь уклад жизни и облик природы «завоеванного» края. Например, когда в Австралию завезли кактус опунцию из Южной Америки, «пришелец», не имея естественно конкурентов, стал активно распространяться и заполнил пастбища, в результате чего начался падеж скота, а фермеры стали нести колоссальные убытки.
К самым опасным инвазивным видам растений России относят амброзию полыннолистную, которая «живет» в нашей стране с 1918 года и способна вызвать отек Квинке и анафилактический шок у аллергиков; айлант высочайший и белую акацию, которые начали разводить в Крыму для декоративных целей, а теперь они вытесняет местные виды растений; борщевики Сосновского и Мантегацци, способные вызывать химические ожоги, не проходящие месяцами, которые активно размножаются и плохо поддаются выведению.
Большая часть пришельцев, признанных инвазивными, родом из Северной Америки — клен американский, дуб красный, мелколистник канадский, ценхрус малоцветковый, циклахена дурнишниколистная и другие.
Главные вредители Самарской области.
Чужеземные растения и животные обрекают на медленную, но неминуемую гибель местные виды. Эту экологическую катастрофу человек спровоцировал собственными руками, причем в некоторых случая намеренно. Многочисленные чужеродные виды в большинстве своем появились в Среднем Поволжье в XX веке. До 1902 года было известно 155 видов, а после этой даты — почти 500 видов. Из 490 видов чужеродных растений, отмеченных для Среднего Поволжья, к инвазионным и потенциально инвазионным относится 64 вида. Теперь человеку же придется устранять последствия своих ошибок.
В 2009 году в России вышла первая Черная книга флоры Средней полосы России, но так как растительное разнообразие существенно различается по областям, стали появляться отдельные книги для разных регионов.
В Черной книге представлен список экологически опасных видов растений, с которыми природа может не справиться без помощи людей. Самыми опасными для экосистемы региона ученые считают американский клен и борщевик Сосновского. Первый полностью вытесняет любую древесную растительность у водоемов и по лесным опушкам, а второй вызывает фотохимические ожоги у человека и домашнего скота.
Авторы книги подчеркивают, что их труд — строго ознакомительный, они не призывают массово уничтожать пришлые растения. Уничтожение посадок или спиливание отдельных деревьев американского клена продолжает регулировать природоохранное законодательство (лесной кодекс Российской Федерации и др.), без специального разрешения это влечет административную ответственность с крупными денежными штрафами.
Но есть и виды, которые являются объектами строгого санитарного контроля (карантинными сорняками) — например, повилика полевая и амброзия трехраздельная.
После выхода книги есть шанс, что список растений, признанных опасными с точки зрения законодательства, расширится, и бороться с инвазивными видами начнут более массово.