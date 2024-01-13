Что произошло за ночь 13 января в Краснодарском крае

14-летний мальчик застрелил приемную мать и сбежал на угнанном авто на Кубани. После преступления подросток угнал автомобиль и скрылся в лесу, где его нашли правоохранители.
После скандального спектакля в администрации Щербиновского района идут проверки. Уже уволен директора ДК и актеры. Также по собственному желанию покинул пост глава сельского поселения, где прошло новогоднее представление 18+.
Вдова погибшего аниматора на Кубани осуществила мечту погибшего мужа. Дарья Чубко свозила сына в Тайланд, как этого хотел ее убитый дорожной бандой супруг.
Новая волна обсуждения на тему открытия аэропорта в Краснодаре пошла после появления расписания рейсов в кубанскую столицу на табло московского Шереметьево. Рейсы в Краснодар якобы запланированы на утро 16 февраля. в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что открытия в ближайшее время не планируется.