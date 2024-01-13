Что произошло за ночь 13 января в Краснодарском крае

Новая волна обсуждения на тему открытия аэропорта в Краснодаре пошла после появления расписания рейсов в кубанскую столицу на табло московского Шереметьево. Рейсы в Краснодар якобы запланированы на утро 16 февраля. в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что открытия в ближайшее время не планируется.