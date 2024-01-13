Воронежский транспорт ждет модернизация

Эксперты Минтранса РФ одобрили воронежский проект транспортного развития региона, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на начальника центра развития городских транспортных систем Российского университета транспорта Владимира Пащенко.
Так, в подписанных документах есть информация о выделении полос для метробусов.
Напомним, что метробусы представляют собой систему скоростного автобусного сообщения.
Эксперты Минтранса порекомендовали рассмотреть вариант с размещением легкорельсовой транспортной системы на дорогах. Однако разработчик сообщил, что такой вариант невозможен из-за несогласия с ним властей.
Кроме того, Воронежу и области порекомендовали добавить раздел о состоянии инфраструктуры пассажирского транспорта в столице Черноземья, а также информацию о грузообороте. Также был озвучен совет по улучшению графического оформления документов.
За модернизацию транспортной системы Воронежа и области проголосовали 12 человек, 2 — против, 1 воздержался.