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«Минсктранс» предупредил о возможных перебоях с общественным транспортом

Синоптики из-за неблагоприятных погодный условий ранее объявили на субботу оранжевый уровень опасности.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 янв — Sputnik. В субботу возможны отклонения движения общественного транспорта столицы от установленного расписания, об этом сообщила пресс-служба «Минсктранса».

Информация опубликована в официальном Telegram-канале государственного предприятия.

«В связи со погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки», — говорится в сообщении.

Погодные условия

Напомним, что из-за погодных условий на субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Как ожидается, 13 января в столице и на дорогах страны сохранится гололедица, днем местами возможен небольшой снег или мокрый снег.

В МЧС ранее предупредили, что возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.