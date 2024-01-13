«Минсктранс» предупредил о возможных перебоях с общественным транспортом

МИНСК, 13 янв — Sputnik. В субботу возможны отклонения движения общественного транспорта столицы от установленного расписания, об этом сообщила пресс-служба «Минсктранса».
Информация опубликована в официальном Telegram-канале государственного предприятия.
«В связи со погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки», — говорится в сообщении.
Погодные условия
Напомним, что из-за погодных условий на субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Как ожидается, 13 января в столице и на дорогах страны сохранится гололедица, днем местами возможен небольшой снег или мокрый снег.
В МЧС ранее предупредили, что возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.