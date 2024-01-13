Глава Ростовской области побывал на месте аварийного коллектора в Новочеркасске

Губернатор Ростовской области осмотрел место аварийного коллектора в Новочеркасске. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 13 января.
Василий Голубев ознакомился с ситуацией и провел совещание, где заслушал доклады представителей администрации города, водоканала, МЧС и НЭВЗ. Для откачки сточных вод задействовали еще большее число спецтехники. Для рабочих развернули два пункта обогрева. На месте аварии сейчас задействованы все службы. Специалисты занимаются прокладкой параллельной нитки коллектора. Это поможет разгрузить магистраль. Отметим, что водоснабжение в домах горожан подается в обычном режиме.
Напомним, что в Новочеркасске на улице Привокзальной на коллекторе диаметром 800 мм обрадовался провал протяженностью шесть метров.