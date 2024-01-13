Глава Ростовской области побывал на месте аварийного коллектора в Новочеркасске

Василий Голубев ознакомился с ситуацией и провел совещание, где заслушал доклады представителей администрации города, водоканала, МЧС и НЭВЗ. Для откачки сточных вод задействовали еще большее число спецтехники. Для рабочих развернули два пункта обогрева. На месте аварии сейчас задействованы все службы. Специалисты занимаются прокладкой параллельной нитки коллектора. Это поможет разгрузить магистраль. Отметим, что водоснабжение в домах горожан подается в обычном режиме.