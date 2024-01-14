Нужна ли допстраховка на трактор?

Что делать, если в страховой заставляют платить за жизнь, а не только за имущество?
В некоторых страховых компаниях уверяют, что, помимо основной страховки за трактор, теперь нужно обязательно страховать и жизнь. Законно ли это, и как быть?
Эксперт товаровед Иван Курасов объясняет, что страхование жизни — исключительно добровольное решение клиента, в иных случаях это навязанная услуга. Трактор страхуют те же компании, что и машины, поэтому требования к ним применяют тоже те же.
Нет необходимости страховаться в своём посёлке или городе — можно выбрать любую компанию и застраховаться дистанционно. Полис оформляют без вашего присутствия и отправляют его по почте.
Если же вы хотите пожаловаться на организацию, навязывающую услугу, нужно сначала написать заявление в страховую с отметкой о принятии (мол, я, такой-то, обратился в вашу компанию за тем-то, но мне отказали в оформлении без страхования жизни, прошу предоставить ответ с решением) и похожее заявление направить в Роспотребнадзор. Не забудьте поставить число, свою подпись и отметку страхового агента с печатью и подписью. Проверяющий же орган нужно попросить проверить правомерность действий организации.
Как уточнили в ГИБДД Кузбасса, инспекторы во время остановки трактора не проверяют страховку на жизнь. Им нужна только страховка имущества.