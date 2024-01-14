Нужна ли допстраховка на трактор?

Если же вы хотите пожаловаться на организацию, навязывающую услугу, нужно сначала написать заявление в страховую с отметкой о принятии (мол, я, такой-то, обратился в вашу компанию за тем-то, но мне отказали в оформлении без страхования жизни, прошу предоставить ответ с решением) и похожее заявление направить в Роспотребнадзор. Не забудьте поставить число, свою подпись и отметку страхового агента с печатью и подписью. Проверяющий же орган нужно попросить проверить правомерность действий организации.