В Кемеровской области женщина отдала мошенникам 400 тысяч

Полицейские выяснили, что женщина нашла в интернете дополнительный заработок: ставить лайки и писать хвалебные отзывы для местных отелей на сервисе бронирования. Но вместо заработка жительница Юрги лишилась денег. Работница успела оставить отзывы для 10 отелей, за что получила 700 рублей. После этого ей предложили самой бронировать отели, а затем получать на счёт компенсацию с надбавкой. Куратор объяснил, что чем больше бронируешь — тем больше получаешь денег.