В Кемеровской области женщина отдала мошенникам 400 тысяч

Полиция Кузбасса в Telegram-канале рассказала о том, что жительница Юрги пыталась заработать в интернете, но в итоге стала жертвой мошенников.
Полицейские выяснили, что женщина нашла в интернете дополнительный заработок: ставить лайки и писать хвалебные отзывы для местных отелей на сервисе бронирования. Но вместо заработка жительница Юрги лишилась денег. Работница успела оставить отзывы для 10 отелей, за что получила 700 рублей. После этого ей предложили самой бронировать отели, а затем получать на счёт компенсацию с надбавкой. Куратор объяснил, что чем больше бронируешь — тем больше получаешь денег.
В итоге женщина за два дня перевела на указанные счета 400 тысяч рублей. Когда она потребовала свои деньги назад с надбавкой, работодатель просто исчез. Тогда обманутая женщина обратилась в полицию. Следователем межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело.