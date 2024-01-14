Королева Дании передала трон сыну

Редактор отдела культуры газеты Berlingske Биргитте Боруп отметила в разговоре с CNN, что Фредерик Х, по результатам опросов, «чрезвычайно популярен» в Дании. В то же время она выразила мнение, что он будет «королем другого типа», сказав, что новый монарх «очень приземленный и интересуется спортом», в отличие от матери, которая более культурна. Кроме того, Боруп сказала, что проблемой для Фредерика Х могут стать публичные выступления, поскольку, по ее словам, он «не известен речами перед толпой».