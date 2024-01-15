В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич считает, что данных Росстата недостаточно, чтобы делать вывод об изменении ситуации с алкогольной зависимостью. «Мы имеем статистику только по наркологическим диспансерам, а это вопрос, обратился человек за помощью или нет. В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику, — комментирует господин Менделевич.— Кроме того, под наблюдение государства берутся не только пациенты с зависимостью, но и люди с так называемым пагубным употреблением. Если зависимость можно подтвердить на основании медицинских исследований, то пагубное потребление алкоголя с вредными последствиями — это “социальный диагноз”. Человека поймали пьяным за рулем, отправили на экспертизу, выявили алкоголь и поставили на учет — а зависимости нет. Поэтому цифры растут или уменьшаются, исходя из такого “социального заказа”». По словам господина Менделевича, профессиональному сообществу важнее знать статистику об алкогольных психозах — ведь они возникают только у тех людей, которые дошли до тяжелой стадии зависимости. По наблюдениям господина Менделевича, в последние годы количество алкогольных психозов «резко увеличивается».