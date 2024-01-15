Гастрофестиваль «День Пельмень» пройдет в Комсомольске-на-Амуре

В этом году в Комсомольске-на-Амуре снова пройдет семейный гастрономический фестиваль «День Пельмень». Он запланирован на февраль и будет приурочен ко Всемирному дню пельменя. Первый раз такое мероприятие состоялось в прошлом году.
Тогда мероприятие собрало около семи тысяч человек. Они смогли приобрести по фиксированной цене полтонны замороженных и охлажденных пельменей и 1200 готовых порций. Участники продали абсолютно все, что приготовили. А зрители также приняли участие в развлекательной программе.
В итоге среди 1600 участников лучшим торговым фестивалем стал как раз-таки «День Пельмень» Комсомольска-на-Амуре. Конкурс проводил Минпромторг России.
Сейчас оргкомитет мероприятия начал разработку программы и приглашает принять в нем участие производителей не только из Комсомольска, но и всего края.