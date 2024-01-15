На Кубани сохраняется дефицит медицинских работников, сообщает «РБК Краснодар».
В Краснодарском крае в сфере медицины конкуренция — два резюме на вакансию. По степени дефицитности медработников регион занимает 40-ое место в стране.
Как отметила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, проблема имеет организационный характер. Врачи перестают работать на нескольких ставках, что говорит о росте кадрового дефицита среди специалистов узкого профиля.
Решить проблему пытаются переквалификацией врачей — терапевтов на другие специализации.
Эксперт подчеркнула, что среди возможных решений проблемы — привлечение парамедиков. Особенно это актуально для юга России из-за географической специфики, сезонности и других особенностей.
Напомним, на Кубани рассказали, как планируют сократить дефицит кадров до 2026 года.
«Есть несколько направлений, по которым и российская экономика, и экономика Краснодарского края планирует справиться с этим дефицитом. Одно из них — это реализация национального проекта», — сообщил министр экономики.