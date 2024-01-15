В Кузбассе откроют 44 купели для крещенских купаний

«Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности кузбассовцев, которые придут на Крещение к купелям. Главам поручаю обеспечить доставку желающих к местам крещенских купаний, расчистить парковки и дороги от снега. Все должно быть хорошо организовано, включая места обогрева и медицинское сопровождение», — сказал Сергей Цивилев.