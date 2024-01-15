В Кузбассе откроют 44 купели для крещенских купаний

По данным правительства Кузбасса, в 29 муниципалитетах региона откроют 44 купели к крещенским купаниям. Их не будет только в Белове, Ленинске-Кузнецком, Юрге и Ижморском округе.
«Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности кузбассовцев, которые придут на Крещение к купелям. Главам поручаю обеспечить доставку желающих к местам крещенских купаний, расчистить парковки и дороги от снега. Все должно быть хорошо организовано, включая места обогрева и медицинское сопровождение», — сказал Сергей Цивилев.
Следить за безопасностью людей будут сотрудники МЧС, врачи, чиновники, волонтёры и общественники — всего 532 человека. За порядком проследят 303 полицейских. У купелей установят контейнеры, а местами и биотуалеты. Будут работать пункты обогрева и точки питания.
Также крещенские богослужения состоятся в 215 храмах и церквях. Предполагается, что количество участников богослужений составит более 24 тысяч человек.