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В Омской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Омской области огалсило в понедельник, 15 января 2024 года, статистику заболеваемости коронавирусом в регионе.
COVID-19
Источник: РИА "Новости"

«По итогам 2-й недели (08.01.-14.01.2024) зарегистрировано 286 случаев заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,22 на 100 тыс. населения, что в 2,5 раз выше, чем на предыдущей неделе. Ежедневно регистрировалось от 7 до 84 случаев заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что за неделю с 1 по 7 января 2024 года в Омской области было зарегистрировано 113 случаев ковида.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в Омске зарегистрировано 235 случаев COVID-19, что составляет 82,2% от всех случаев заболеваний. Болеют коронавирусом в основном взрослые, болезнь протекает в 96,9% случаев в виде ОРВИ.

коронавирус