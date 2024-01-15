В Омской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

«По итогам 2-й недели (08.01.-14.01.2024) зарегистрировано 286 случаев заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,22 на 100 тыс. населения, что в 2,5 раз выше, чем на предыдущей неделе. Ежедневно регистрировалось от 7 до 84 случаев заболеваний», — сообщили в ведомстве.