В Ростове с задержкой откроют Центральный автовокзал

Новый Центральный автовокзал на месте старого аэропорта Ростова-на-Дону откроется весной 2024 года. Об этом рассказала руководитель проекта Алёна Беликова в комментарии изданию «РБК Ростов». Инвестором выступает «Группа Агроком» Ивана Саввиди, в строительство вложили один миллиард рублей.
На первом этапе планируется запустить функциональную зону вокзала — залы ожидания, кассовые зоны, перроны отправления и прибытия, а также зону отстоя транспортных средств.
Из-за проблем с приспособлением существующего здания, которое раньше было терминалом аэропорта, под новые нужды произошла задержка в реализации проекта. Изначально автовокзал должен был начать работу в конце 2023 года.
Мы закончили зонирование и конфигурирование здания и земельного участка, устройство дорожной зоны, осталось только финишное покрытие перед открытием. На объекте заменены коммуникации, идут работы по обеспечению транспортной безопасности, внутренней отделке и оснащению.
Внутри разместятся гостиничная зона, фудкорты, торговые площади, банки, точки бытового сервиса. О том, какие маршруты будет обслуживать новый автовокзал, сейчас думает региональный минтранс. Предполагаются маршруты не только по Ростовской области, но и за её пределами. В перспективе, по словам Алёны Беликовой, ростовчане смогут ездить автобусами в Грузию, Армению и Турцию.