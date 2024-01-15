В Ростове с задержкой откроют Центральный автовокзал

Внутри разместятся гостиничная зона, фудкорты, торговые площади, банки, точки бытового сервиса. О том, какие маршруты будет обслуживать новый автовокзал, сейчас думает региональный минтранс. Предполагаются маршруты не только по Ростовской области, но и за её пределами. В перспективе, по словам Алёны Беликовой, ростовчане смогут ездить автобусами в Грузию, Армению и Турцию.