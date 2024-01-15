В Омской области открыли для проезда девять ледовых переправ

В Омской области открыли девять ледовых переправ через Иртыш, сообщает пресс-служба минтранса региона. На каждой из них действует разное ограничение максимального веса для проезжающих автомобилей. Вот полный список работающих переправ:
«Никольская» между селами Усть-Ишим и Никольск (до 10 тонн);
«Аксёновская» между посёлком Аксёново и селом Ярково (до 10 тонн);
«Изюкская» между рабочим посёлком Тевриз и селом Александровка (до 10 тонн);
«Белоярская» между рабочим посёлком Тевриз и деревней Бородинка (до 10 тонн);
«Бородинская» между рабочим посёлком Тевриз и деревней Бородинка (до 10 тонн);
«Черлакская» между рабочими посёлками Черлак и Нововаршавка (до 3 тонн);
«Усть-Шивовская» между посёлком Усть-Шиш и деревней «Тузаклы» (до 10 тонн);
«Большереченская» между рабочим посёлком Большеречье и селом Артын (до 3 тонн);
«Знаменская» между сёлами Знаменское и Каучуково (до 10 тонн).
Как отметили в минтрансе, на переправах работают службы спасения и пункты обогрева. Кроме того, возле них находятся дорожные и информационные знаки.