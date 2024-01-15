Ялту и Мариуполь свяжет ежедневный автобусный маршрут

Между Ялтой и Мариуполем с 19 января запустят регулярный автобусный маршрут. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Республики Крым.
Уточняется, что решение запустить этот маршрут принято после многочисленных просьб крымчан и мариупольцев. Автобусы будут ходить ежедневно.
— Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами, — отметили в ведомстве.
Из Ялты автобус будет отправляться в 11:00, из Алушты в 11:45, из Симферополя (от автостанции «Курортная») в 13:00, из Джанкоя в 14:50. Маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск и Мангуш.
— На регулярной основе осуществляются рейсы Джанкой — Геническ, Симферополь — Бердянск, Симферополь — Мелитополь, Ялта — Геническ, Ялта — Мелитополь, Симферополь — Скадовск, Евпатория — Симферополь — Геническ, Евпатория — Мелитополь и Ялта — Минск, — напомнили в Минтрансе РК.