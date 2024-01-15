Ялту и Мариуполь свяжет ежедневный автобусный маршрут

Из Ялты автобус будет отправляться в 11:00, из Алушты в 11:45, из Симферополя (от автостанции «Курортная») в 13:00, из Джанкоя в 14:50. Маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск и Мангуш.