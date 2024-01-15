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В Челябинске на самых загруженных участках дорог выставят регулировщиков. Список улиц

Госавтоинспекция Челябинска выставит регулировщиков на загруженных участках дорог.

В часы пик на улицах Челябинска выставят дополнительные наряды ДПС. Они будут осуществлять распорядительно-регулировочные на самых загруженных участках дорог. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки, — уточнили в управлении ГИБДД Челябинска.

Регулировщики будут стоять на крупных перекрестках в основном в центре и на северо-западе города. Публикуем полный список улиц:

— Пересечение Свердловского тракта с улицей Куйбышева;

— Пересечение Свердловского проспекта с проспектом Ленина;

— Пересечение Свердловского тракта с Комсомольским проспектом;

— Пересечение улицы Молодогвардейцев с улицей Братьев Кашириных;

— Пересечение улицы Лесопарковая с улицей Худякова;

— Пересечение улицы Энгельса и улицы Худякова;

— Пересечение улицы Энгельса и проспекта Ленина.