В Челябинске на самых загруженных участках дорог выставят регулировщиков. Список улиц

В часы пик на улицах Челябинска выставят дополнительные наряды ДПС. Они будут осуществлять распорядительно-регулировочные на самых загруженных участках дорог. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки, — уточнили в управлении ГИБДД Челябинска.
Регулировщики будут стоять на крупных перекрестках в основном в центре и на северо-западе города. Публикуем полный список улиц:
— Пересечение Свердловского тракта с улицей Куйбышева;
— Пересечение Свердловского проспекта с проспектом Ленина;
— Пересечение Свердловского тракта с Комсомольским проспектом;
— Пересечение улицы Молодогвардейцев с улицей Братьев Кашириных;
— Пересечение улицы Лесопарковая с улицей Худякова;
— Пересечение улицы Энгельса и улицы Худякова;
— Пересечение улицы Энгельса и проспекта Ленина.