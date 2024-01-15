Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Восемь купелей подготовят в Нижнем Новгороде к крещенским купаниям

Адреса, где можно будет окунуться на Крещение.

К крещенским купаниям, которые начнутся в ночь на 19 января, в Нижнем Новгороде подготовят восемь купелей. Об этом nn.aif.ru сообщили в городском Управлении ГОЧС.

Так, иордани подготовят:

— на набережной Гребного канала,

— на Втором озере Щелоковского хутора,

— на Силикатном озере (пр. Ленина, 25А),

— на озере Автозаводского парка 2 очереди на улице Смирнова,

— на Парковом озере на территории стадиона «Труд» (две купели);

— на территории церкви Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, 77);

— на озере в Сартакове.

Перед крещенскими купаниями все купели обследуют водолазы, проруби будут оборудованы поручнями и сходами, освещение обеспечат прожекторы. Также будут стоять палатки, чтобы переодеться и погреться.

На месте будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, народные дружины и волонтеры.

праздники