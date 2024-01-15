Восемь купелей подготовят в Нижнем Новгороде к крещенским купаниям

К крещенским купаниям, которые начнутся в ночь на 19 января, в Нижнем Новгороде подготовят восемь купелей. Об этом nn.aif.ru сообщили в городском Управлении ГОЧС.
Так, иордани подготовят:
— на набережной Гребного канала,
— на Втором озере Щелоковского хутора,
— на Силикатном озере (пр. Ленина, 25А),
— на озере Автозаводского парка 2 очереди на улице Смирнова,
— на Парковом озере на территории стадиона «Труд» (две купели);
— на территории церкви Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, 77);
— на озере в Сартакове.
Перед крещенскими купаниями все купели обследуют водолазы, проруби будут оборудованы поручнями и сходами, освещение обеспечат прожекторы. Также будут стоять палатки, чтобы переодеться и погреться.
На месте будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, народные дружины и волонтеры.