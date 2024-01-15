В Самарской области пройдет фестиваль скорости на льду «Жигулевская миля»

По словам министра туризма Артура Абдрашитова, подготовка идет на высшем уровне во всех направлениях, включая безопасность, размещение участников и вовлечение зрителей. Для болельщиков разработана специальная программа, в рамках которой можно будет наблюдать за соревнованиями с новой набережной Тольятти. Зрителям будут доступны комфортные зоны с большими экранами. Также будут организованы выставки и возможность тест-драйва гоночной техники. На период с 9 по 11 февраля предусмотрена концертная часть.