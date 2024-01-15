В Самарской области пройдет фестиваль скорости на льду «Жигулевская миля»

В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства Самарской области. На нем обсудили подготовку к проведению масштабного спортивного мероприятия в регионе. Первый национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля 2024» состоится с 7 по 11 февраля в Тольятти.
Участникам предстоит преодолеть одну из двух главных трасс: «Жигулевскую милю», равную длине конвейера АВТОВАЗа, или «Байкальскую милю», соответствующую глубине Байкала. Кроме того, в рамках фестиваля запланированы захватывающие гонки в формате преследования на овальной трассе. Мероприятие уже вызвало большой интерес. Заявки подали 115 команд из 20 регионов России, а также из Беларуси.
По словам министра туризма Артура Абдрашитова, подготовка идет на высшем уровне во всех направлениях, включая безопасность, размещение участников и вовлечение зрителей. Для болельщиков разработана специальная программа, в рамках которой можно будет наблюдать за соревнованиями с новой набережной Тольятти. Зрителям будут доступны комфортные зоны с большими экранами. Также будут организованы выставки и возможность тест-драйва гоночной техники. На период с 9 по 11 февраля предусмотрена концертная часть.
— Очень внимательно надо отнестись к проведению фестиваля. Первый раз его проводим, но надеюсь, он станет традицией, важным событием, которое будет привлекать туристов.
Глава региона особо подчеркнул необходимость разработки туристических и развлекательных программ, так как фестиваль ожидает большое количество гостей не только из России, но и из Беларуси. Захватывающее мероприятие на льду Волги обладает колоссальным туристическим потенциалом и способствует развитию событийного туризма в Самарской области.