Закрытие трасс и адские пробки: Самарскую область 15 января накрыла мощная метель

В понедельник, 15 января 2024 года, на Самарскую область обрушилась очередная метель. Регион засыпает снегом уже на протяжении нескольких часов. Из-за ухудшения погоды в губернии перекрыли несколько трасс. Большинство ограничений касается грузового и маршрутного транспорта. Рассказываем, какие дороги перекрыты в Самарской области, сколько продлится ограничение и какова сейчас погодная обстановка.
Какие трассы перекрыли из-за метели в Самарской области 15 января 2024
По информации ГКП «АСАДО», в Самарской области с 14 часов ограничили проезд с 0 по 24 + 850 км трассы Ташелка — Тольятти — Димитровград, с 16 часов закрыли региональную дорогу Отрадный — Первомайский. Также по решению ГИБДД ввели ограничения на трассе Самара — Бугуруслан: для грузовиков они будут действовать до 21:00 15 января (возможно продление до утра), для маршруток до 8:00 16 января.
Также большегрузы и автобусы временно не смогут ездить по дороге Обход Сызрани с выходом на трассу М-5 «Урал». С 17:00 закрыли для движения дороги Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Нижняя Быковка — Белый Ключ и Белый Ключ — Спасское в Кошкинском районе.
— С 15:45 по 21:00 15 января 2024 года введено временное ограничение движения для маршрутных ТС на девяти участках дорог общего пользования федерального значения в шести городских округах и 17 районах Самарской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ограничения коснулись следующих участков: с 865 по 1193 км М-5 «Урал» (Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Самара, Сызранский, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Сергиевский, Исаклинский и Камышлинский районы); с 0 по 12 км М-5 (Самара, Волжский и Красноярский районы); с 296 по 328 км М-5 (Сызранский район); с 29 по 93 км М-5 (Волжский и Кинельский районы); с 94 по 128 км М-5 (Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы).
Кроме того, проезд маршруток из-за метели запретили с 17 по 22 км Р-228 (Сызранский район); с 0 по 160 км Р-229 (Новокуйбышевск, Чапаевск, Красноярский, Кинельский, Волжский, Безенчукский, Красноармейский и Пестравский районы); с 330 по 400 км Р-241 (Елховский и Красноярский районы), а также с 23 по 195 км А-300 (Волжский, Большеглушицкий и Большечерниговский районы.
Какая обстановка на трассах в Самарской области 15 января 2024
В настоящее время на дорогах Самарской области наблюдаются сильный снег, низовая метель и плохая видимость. Автомобилистов просят без крайней необходимости не садиться за руль и не выезжать за пределы населенных пунктов. Одно ДТП с пострадавшими уже произошло. На трассе М-5 под Сызранью столкнулись две легковушки и два грузовика. Травмы получили два человека.
— Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268−41−41, — отметили в АСАДО.
Непростая обстановка и в самой Самаре. Еще нет шести часов вечера, когда у большинства жителей заканчивается рабочий день, а на дорогах уже наблюдаются 10-балльные пробки. Осложнено движение на Московском шоссе, улицах Ново-Вокзальной, Авроры, Гагарина, на проспекте Ленина, на улицах Мичурина, Арцыбушевской, Ленинской и других. В городе зафиксировано несколько ДТП. Так что возвращение домой для многих самарцев может значительно затянуться.
Метель задержится еще на один день
По прогнозам синоптиков, метель продолжит бушевать и во вторник, 16 января 2024 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
— Ночью и днем 16 января 2024 года местами в Самарской области сохранится южный, юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 16−21 м/с. Также сохранится метель. Видимость — 500−1000 м. Местами на дорогах снежные заносы, — сообщили в Приволжском УГМС.
Не исключено, что ограничения, введенные 15 января 2024 года на дорогах Самарской области, будут продлены.