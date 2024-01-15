Закрытие трасс и адские пробки: Самарскую область 15 января накрыла мощная метель

Непростая обстановка и в самой Самаре. Еще нет шести часов вечера, когда у большинства жителей заканчивается рабочий день, а на дорогах уже наблюдаются 10-балльные пробки. Осложнено движение на Московском шоссе, улицах Ново-Вокзальной, Авроры, Гагарина, на проспекте Ленина, на улицах Мичурина, Арцыбушевской, Ленинской и других. В городе зафиксировано несколько ДТП. Так что возвращение домой для многих самарцев может значительно затянуться.