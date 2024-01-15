Туманы, ветер и сильный снег: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

В Алматы 16 января временами ожидаются туман, гололед.
В Шымкенте также временами ожидается туман.
На западе и севере Западно-Казахстанской области — низовая метель. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с.
На юге и в горных районах Алматинской области временами прогнозируются туман, гололед.
На юге, востоке Кызылординской области, а также ночью и утром на юге Карагандинской области — туман.
Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер с порывами до 15−20 м/с.
В центре, горных районах области Жетісу ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с.
На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юго-западе, северо-востоке, а также в горных районах региона ветер до 15−20 м/с, с порывами до 23 м/с.
В горах Туркестанской области сохраняется сильный снег. На севере, в горных районах области ожидается низовая метель. На западе, севере, в горных и предгорных районах области — туман. Скорость ветра на севере и в горных районах области — до 15−20 м/с.
Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды. Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.
«Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов. Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость», — говорится в сообщении.
Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.