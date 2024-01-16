Пятеро жителей Красноярского края выиграли в лотерею по 1 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе Почты России, всего в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи» по 1 млн рублей в первый день года выиграли 305 клиентов учреждения из 66 регионов, в том числе 56 из Сибирского федерального округа: 17 из Новосибирской области, 11 из Иркутской, 7 из Алтайского края, 4 из Тувы, Томской и Кемеровской областей, 2 из Омской.