ГИБДД рекомендует калининградским водителям воздержаться от поездок на личном транспорте

Вечером 15 января из-за снегопада и ДТП Калининград встал в 10-балльных пробках. Горвласти заявили, что за вечер коммунальщики не смогут провести полную уборку улиц. Ночью на улицы планировали вывести 19 комбинированных дорожных машин. В регионе также прогнозируется усиление ветра до 23 м/с.