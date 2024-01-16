За неделю 320 жителей Волгоградской области заболели ковидом

16 января Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области на 2 календарной неделе текущего года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, число обратившихся в медучреждения жителей выросло на 42%. Чаще всего волгоградцы заражаются риновирусом, РС-вирусом, метапневмовирусом, аденовирусом вирусов гриппа типа А и COVID-19.
На прошлой неделе врачи диагностировали COVID-19, а именно вариант «омикрон», у 320 пациентов. Специалисты отметили, что статистика уменьшилась в два раза по сравнению с допраздничной предновогодней неделей.
— Продолжается контроль за ситуацией по заболеваемости внебольничными пневмониями — по сравнению с первой календарной неделей количество обратившихся увеличилось на 94% и на 15% по сравнению с 52 календарной неделей, — уточнили в надзорном ведомстве.
Волгоградцам не рекомендуют заниматься самолечением. При первых признаках простуды необходимо обратиться за медицинской помощью.