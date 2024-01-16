За неделю 320 жителей Волгоградской области заболели ковидом

16 января Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области на 2 календарной неделе текущего года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, число обратившихся в медучреждения жителей выросло на 42%. Чаще всего волгоградцы заражаются риновирусом, РС-вирусом, метапневмовирусом, аденовирусом вирусов гриппа типа А и COVID-19.