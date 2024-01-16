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За неделю 320 жителей Волгоградской области заболели ковидом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области выросла на 42% за неделю.
Источник: Комсомольская правда

16 января Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области на 2 календарной неделе текущего года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, число обратившихся в медучреждения жителей выросло на 42%. Чаще всего волгоградцы заражаются риновирусом, РС-вирусом, метапневмовирусом, аденовирусом вирусов гриппа типа А и COVID-19.

На прошлой неделе врачи диагностировали COVID-19, а именно вариант «омикрон», у 320 пациентов. Специалисты отметили, что статистика уменьшилась в два раза по сравнению с допраздничной предновогодней неделей.

— Продолжается контроль за ситуацией по заболеваемости внебольничными пневмониями — по сравнению с первой календарной неделей количество обратившихся увеличилось на 94% и на 15% по сравнению с 52 календарной неделей, — уточнили в надзорном ведомстве.

Волгоградцам не рекомендуют заниматься самолечением. При первых признаках простуды необходимо обратиться за медицинской помощью.

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