Каждый десятый житель Волгоградской области оказался за чертой бедности

В Южном федеральном округе в 2022 году меньше всего бедных было в Краснодаре и Севастополе — по 9% от общего числа жителей регионов. Больше всего людей, доходы которых меньше размера прожиточного минимума, было в Калмыкии — 20,9%. В Адыгее этот показатель составлял 11,6%, в Крыму — 14,5%, Астраханской области — 13,8%, Ростовской области — 10,5%.