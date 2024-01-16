Каждый десятый житель Волгоградской области оказался за чертой бедности

Росстат опубликовал число жителей регионов с доходами ниже размера прожиточного минимума. Были обнародованы данные за 2022 год. В Волгоградской области количество жителей, доходы которых составляют ниже границы бедности, составило 9,6%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат. То есть практически каждый десятый волгоградец в 2022-м был бедным.
При этом по сравнению с 2021 годом число жителей Волгоградской области, находящихся за чертой бедности, уменьшилось. В 2021-м их было 11,3%.
В Южном федеральном округе в 2022 году меньше всего бедных было в Краснодаре и Севастополе — по 9% от общего числа жителей регионов. Больше всего людей, доходы которых меньше размера прожиточного минимума, было в Калмыкии — 20,9%. В Адыгее этот показатель составлял 11,6%, в Крыму — 14,5%, Астраханской области — 13,8%, Ростовской области — 10,5%.