Казахстанских школьниц начнут вакцинировать от ВПЧ с осени 2024 года

«К сожалению, пока девятилетнюю вакцину мы не можем закупить, потому что стоим в так называемой очереди. Но если в 2024 году мы хорошо проведем кампанию по вакцинации от ВПЧ, то на 2025 год, возможно, нам дадут какое-то количество девятивалентной вакцины от ВПЧ», — объяснила глава «КазНИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова.