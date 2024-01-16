Из Крыма запустят новый автобусный маршрут Ялта — Мариуполь

Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами, рейсы будут выполняться ежедневно. Время отправления из Ялты — 11:00, из Алушты — 11:45, из Симферополя (АС «Курортная») — 13:00, из Джанкоя — 14:50. Маршрут будет проходить через Геническ, пгт Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, пгт Мангуш, — уточнили в региональном минтрансе.