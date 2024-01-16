В Кузбасс приехали ещё 22 новых автобуса НЕФАЗ и ПАЗ

В Кемеровскую область поступила очередная партия новых автобусов, приобретённых в для транспортной реформы. Это 21 НЕФАЗ и один ПАЗ к недавно прибывшим 19 новым.
Автобусы будут возить людей на межгородских, пригородных и городских маршрутах. По одному автобусу отправятся в Анжеро-Судженск, Белово, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский округ, Яшкинский, Мариинский и Тайгинский филиалы ПАТП. По два будут работать в Междуреченске (для города Мыски), Таштагольском, Юргинском, Берёзовском и Топкинском. Ещё четыре — в Прокопьевске.
Автобусы для межгорода и пригорода имеют просторный салон и удобные сидения, системы климат-контроля. Городские машины оснащены системой регулирования уровня пола и въездом инвалидной коляски. Также в них есть валидаторы, Wi-Fi роутеры, система видеонаблюдения, пожаротушения, информирования и оплаты проезда.
За последние четыре года в Кузбасс приехало более 1 300 новых автобусов. В течение первого квартала в регион поступит ещё 61 машина.