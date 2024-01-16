В Кузбасс приехали ещё 22 новых автобуса НЕФАЗ и ПАЗ

Автобусы будут возить людей на межгородских, пригородных и городских маршрутах. По одному автобусу отправятся в Анжеро-Судженск, Белово, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский округ, Яшкинский, Мариинский и Тайгинский филиалы ПАТП. По два будут работать в Междуреченске (для города Мыски), Таштагольском, Юргинском, Берёзовском и Топкинском. Ещё четыре — в Прокопьевске.