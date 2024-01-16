Сильный снегопад обрушится на Нижний Новгород 16 января

В ближайшие часы в Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад и порывистый ветер. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.
— 16 января в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильный снег, порывы ветра до 14−19 метров секунду, гололед и снежные заносы, — говорится в сообщении ведомства. — Такая погода сохранится на протяжении всей ночи и утром 17 января.
По словам спасателей, в такую погоду нельзя отпускать на улицу детей, пожилых и больных людей. Кроме того, пешеходам стоит опасаться нависшего снега на крышах и по возможности обходить места уборки. Также во время непогоды нижегородцам рекомендуют ограничить использование личных автомобилей. Если вы все же сели за руль, то нужно обязательно соблюдать необходимую дистанцию.