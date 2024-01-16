Сильный снегопад обрушится на Нижний Новгород 16 января

По словам спасателей, в такую погоду нельзя отпускать на улицу детей, пожилых и больных людей. Кроме того, пешеходам стоит опасаться нависшего снега на крышах и по возможности обходить места уборки. Также во время непогоды нижегородцам рекомендуют ограничить использование личных автомобилей. Если вы все же сели за руль, то нужно обязательно соблюдать необходимую дистанцию.