Из Казани запустят прямые рейсы в Улан-Удэ, Якутск и Кемерово

«Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска, собираемся с другой стороны подойти к Байкалу — это рейсы в Улан-Удэ, но здесь есть открытые вопросы», — сказал Антон Маттис.