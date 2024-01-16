Из Казани запустят прямые рейсы в Улан-Удэ, Якутск и Кемерово

(Город Казань KZN.RU, 16 января). Прямые рейсы свяжут Казань с Улан-Удэ, Якутском и Кемерово. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind, об этом сообщил на заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму заместитель генерального директора авиакомпании Антон Маттис.
Первые самолеты из столицы Татарстана в Кемерово отправятся 15 апреля, в Якутск — в конце этого же месяца. Продажа билетов уже запущена.
Что касается Улан-Удэ, то пока авиакомпания активно работает над этим направлением. На сегодня известно, что рейсы планируется запустить к майским праздникам.
«Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска, собираемся с другой стороны подойти к Байкалу — это рейсы в Улан-Удэ, но здесь есть открытые вопросы», — сказал Антон Маттис.
Напомним, с 5 января из Казани стали доступны прямые рейсы в московский аэропорт Внуково. Перелеты осуществляются два раза в неделю.