Физик объяснил, почему магнитные бури носят сезонный характер.

Он напомнил, что магнитные бури на Земле связаны со вспышками на Солнце, которые происходят случайным образом и доносятся до нашей планеты в виде потока ионизированных частиц, известного как «солнечный ветер». В течение 2024 года жители Земли могут столкнуться с преимущественно высокой солнечной активностью и, как следствие, с сильными геомагнитными возмущениями, пишет news.ru.