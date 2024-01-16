Физик объяснил, почему магнитные бури носят сезонный характер.
Весной и осенью магнитные бури происходят чаще, чем летом и зимой, из-за наклона земной оси относительно Солнца, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Артём Абунин.
— Что касается геомагнитной активности, то здесь кое-какие сезонные закономерности прослеживаются. Они связаны с наклоном оси Земли по отношению к силовым линиям межпланетного магнитного поля. Обычно весной и осенью уровень геомагнитной активности выше, — отметил ученый.
Он напомнил, что магнитные бури на Земле связаны со вспышками на Солнце, которые происходят случайным образом и доносятся до нашей планеты в виде потока ионизированных частиц, известного как «солнечный ветер». В течение 2024 года жители Земли могут столкнуться с преимущественно высокой солнечной активностью и, как следствие, с сильными геомагнитными возмущениями, пишет news.ru.
Источник: t.me/aifmd.