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Спецкомиссия Минздрава направлена в роддом Солигорской ЦРБ

Создать комиссию и направить ее в солигорский роддом распорядился министр здравоохранения республики.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Специальная комиссия Министерства здравоохранения направлена в Солигорскую центральную районную больницу, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Такое решение принял глава Минздрава Дмитрий Пиневич, оно оформлено соответствующим приказом.

«Приказом министра здравоохранения создана специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке в Солигорской ЦРБ», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что руководит комиссией замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Гошкевич. В ее состав вошли высококвалифицированные специалисты РНПЦ, неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, а также представители кафедр БГМУ.

Кроме того, по распоряжению Пиневича в Солигорск, чтобы оценить положение на месте, направлен замминистра Юрий Горбич.

По данным Минздрава, члены комиссии уже изучили ситуацию, о которой рассказала пациентка в одной из соцсетей, встретились с сотрудниками роддома ЦРБ и дежурной бригадой, изучили записи видеонаблюдения и медицинскую документацию.

«Задача специалистов, вошедших в состав комиссии министерства, — оценить все этапы оказания медицинской помощи женщине», — заключили в ведомстве.

Других подробностей причин разбирательства в районной больнице Солигорска Минздрав не приводит.

медицина