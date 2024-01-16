Спецкомиссия Минздрава направлена в роддом Солигорской ЦРБ

Там также отмечается, что руководит комиссией замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Гошкевич. В ее состав вошли высококвалифицированные специалисты РНПЦ, неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, а также представители кафедр БГМУ.