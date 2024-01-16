Спецкомиссия Минздрава направлена в роддом Солигорской ЦРБ

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Специальная комиссия Министерства здравоохранения направлена в Солигорскую центральную районную больницу, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Такое решение принял глава Минздрава Дмитрий Пиневич, оно оформлено соответствующим приказом.
«Приказом министра здравоохранения создана специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке в Солигорской ЦРБ», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что руководит комиссией замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Гошкевич. В ее состав вошли высококвалифицированные специалисты РНПЦ, неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, а также представители кафедр БГМУ.
Кроме того, по распоряжению Пиневича в Солигорск, чтобы оценить положение на месте, направлен замминистра Юрий Горбич.
По данным Минздрава, члены комиссии уже изучили ситуацию, о которой рассказала пациентка в одной из соцсетей, встретились с сотрудниками роддома ЦРБ и дежурной бригадой, изучили записи видеонаблюдения и медицинскую документацию.
«Задача специалистов, вошедших в состав комиссии министерства, — оценить все этапы оказания медицинской помощи женщине», — заключили в ведомстве.
Других подробностей причин разбирательства в районной больнице Солигорска Минздрав не приводит.