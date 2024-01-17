Главные новости за 16 января

90 лет назад родился Козлов Вилорий Алексеевич, художник телевидения, заслуженный работник культуры Беларуси (1982). В 1957—1992 годах художник-постановщик Белорусской республиканской студии телевидения (в 1961—1982 годах главный художник). Оформил телеспектакли «Мятеж» Д. Фурманова, «Люди на болоте» И. Мележа, «Курган» и «Бондаровна» Я. Купалы и др. Умер в 2003 году.