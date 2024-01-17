Главные новости за 16 января

ВЧЕРА
Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, которое было посвящено рассмотрению проектов Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси.
Какой будет новая Военная доктрина Беларуси. Хренин раскрыл подробности документа.
Традиционная семья и социальная ответственность бизнеса. Вольфович о новеллах Концепции нацбезопасности Беларуси.
Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам.
Карпенко: в стране выдвинуты 18 996 кандидатов в местные Советы депутатов и 298 кандидатов в депутаты Палаты представителей.
Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС отмечен в Беларуси.
Петришенко о правилах поступления в вузы и ссузы: все сделано для удобства абитуриентов.
Домашняя кулинария, школа моды, военный перевод. В Беларуси обновили учебные программы факультативов.
Какие новации предусмотрены в Беларуси в области обращения ветеринарных препаратов.
Благодарность за спасение, желание социализироваться. Караев о семьях, эвакуированных из Газы.
От нити до готовой продукции: о качестве белорусского текстиля на примере могилевского предприятия.
Как должны оборудоваться купели для крещенских купаний, рассказали в МЧС.
СЕГОДНЯ
Уникальная фотовыставка БЕЛТА «Параллельные миры» откроется в Национальной библиотеке Беларуси. Основу фотовыставки составили архивные кадры, которые отражают два мира: мир созидания и развития и мир разрушения и деградации. Фотовыставка «Параллельные миры» будет работать по 21 января на 22-м этаже (обзорная площадка) Национальной библиотеки Беларуси.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Подведение итогов республиканской новогодней благотворительной акции “Наши дети” и республиканской благотворительной акции “От всей души”. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Берегите детей! О профилактике гибели и травмировании несовершеннолетних». Начало в 11.00.
Республиканская выставка-конкурс «Лед. Цветы. Фантазия» пройдет до 20 января в Республиканском центре экологии и краеведения.
В Национальной библиотеке Беларуси до 31 января будет работать выставка «Кніжныя здабыткі», на которой будут представлены памятники книжно-письменной культуры, поступившие в библиотечный фонд на протяжении 2023 года.
ЗАВТРА
120 лет назад родился Бабочкин Борис Андреевич, русский актер, режиссер, народный артист СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1974), профессор (1966). В молодые годы актер работал в театре Могилева, снимался в белорусских фильмах «Первый взвод», «Дважды рожденный» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951, 1977). Умер в 1975 году.
90 лет назад родился Козлов Вилорий Алексеевич, художник телевидения, заслуженный работник культуры Беларуси (1982). В 1957—1992 годах художник-постановщик Белорусской республиканской студии телевидения (в 1961—1982 годах главный художник). Оформил телеспектакли «Мятеж» Д. Фурманова, «Люди на болоте» И. Мележа, «Курган» и «Бондаровна» Я. Купалы и др. Умер в 2003 году.
65 лет назад родился Солодуха Александр Антонович, белорусский эстрадный певец. Заслуженный артист Республики Беларусь (2018). В репертуаре песни белорусских и российских композиторов. Наиболее известные песни: «Здравствуй, чужая милая», «Калина», «Виноград», «Неравный брак», «Карусель» и др.