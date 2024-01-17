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Госавтоинспекция предупреждает о снежном накате и гололедице в Прикамье

Проверьте качество резины.

ГИБДД предупреждает о снежном накате и гололедице в Пермском крае, сообщает региональная госавтоинспекция.

«В связи с потеплением, на дорогах образовываются снежный накат и гололедица. Они создают проблемы как для автомобилистов, так и для пешеходов», — рассказали в ГИБДД.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными за рулём и убедиться о соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. Важно также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее на трассе М-7 «Волга» были установлены ограничения для большегрузов.